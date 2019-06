Flødstrup: Lille dør på klem for præstegård

Præstegård-sagen kort

2014: Ullerslev/Flødstrup menighedsråd beslutter at købe den tidligere landejendom Dalgaard, der ligger lige ved siden af kirken i Ullerslev. Gården renoveres og bygges om til sognehus.2017: Sognepræsten i Ullerslev/Flødstrup, Søren Holm, meddeler menighedsrådet, at han stopper som præst i løbet af et par år. Samtidig flytter præstefamilien fra præstegården i Flødstrup. Det åbner for en debat i menighedsrådet om præstegårdens fremtid, og forslaget om at droppe præstegården i Flødstrup dukker op.2018: Landsbysamrådet i Flødstrup/Langtved forsøger at lægge pres på menighedsrådet ved at skrive læserbreve og indsamle underskrifter mod nedlæggelsen af præstegården i Flødstrup.Marts 2018: Et enigt menighedsråd beslutter at renovere præstegården i Flødstrup og droppe planerne om at bygge en ny i Ullerslev.Maj 2018: Renoveringen af præstegården kommer til at koste over to millioner kroner, og det er for dyrt. I stedet er der stemning for at rive stuehuset ned og bygge en ny bolig til den kommende præst.Efteråret 2018: Præstegårdsagen er igen på menighedsrådets dagsorden. April 2019: Et flertal i menighedsrådet beslutter at sælge præstegården i Flødstrup og bygge en ny ved Dalgaard i Ullerslev.Maj 2019: Godt 150 mennesker deltager i et borgermøde om præstegårdens fremtid.