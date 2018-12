Flere unge i Nyborg eksperimenterer med hash

Et stigende antal unge i Nyborg Kommune ned til 7. klasse eksperimenterer med hash. Det står i et bekymringsbrev fra SSP til forældrene. Der er også problemer med import af ulovlige knive fra Kina.

- Vi sender de her breve ud, fordi det er en bekymrende tendens, som vi gerne vil bremse. Det er slet ikke for at skræmme forældrene.

- Det bekymrer os, fordi hash er blevet meget stærkere, end det var for bare 10 år siden. Derfor er der større fare for, at de unge bliver afhængige eller far en psykose, fortæller Line Egelund, der er afdelingsleder og SSP-koordinator på Nyborg Ungdomsskole.

I brevet står der, at SSP "oplever et skred i aldersgruppen, der eksperimenterer med hash, til at være unge helt ned i 7. klasse".

Sådan lyder opfordringen i et såkaldt "bekymringsbrev", som SSP (samarbejdet mellem skole, socialafdeling og politiet) har sendt ud til et hav af forældre i hele Nyborg Kommune.

Køber knive fra Kina

Bekymringsbrevet nævner også, at flere unge har forsøgt at importere knive fra Kina gennem hjemmesider som Wish.com, hvor de kan købes billigt. Det er ikke noget de unge gør, fordi de har planer om at bruge den. De synes bare, at det kunne være sjovt at eje en kniv, som de for eksempel har set i computerspillet Counter-Strike: Global Offensive.

- Det er velfungerende unge, som gør det her. De spiller et spil, og tænker "fedt, jeg kan købe den her kniv. Der er ingen af de her unge, hvor jeg er bekymret for, at de går ud og stikker nogen ned, siger Line Egelund.

Det kræver en tilladelse fra politiet, inden man må indføre knive med klinger, der er længere end 12 centimeter, samt forskellige typer af knive såsom springknive eller butterflyknive til Danmark. Flere af de mest populære knive fra Counter-Strike falder under den slags knive, der kræver tilladelse.

Knivene bliver bremset i tolden i deres vej til Danmark, og de unge, som ikke er bekendt med lovene omkring import af våben, mærker konsekvenserne. Det giver en plet på straffeattesten og en heftig bøde, som de unge eller deres forældre skal betale.

- Bekymringen er, at det kommer til at koste de unge dyrt. Hvis det er mors eller fars dankort, der betaler, så er det også vigtigt, at vi gør dem opmærksomme på problematikken, siger Line Egelund.