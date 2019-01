Flere sætter tænderne i kommunens ældremad

Nyborg: Med jævne mellemrum blusser diskussionen om kommunens ældremad op, og så sent som i foråret 2017 besluttede Ældreudvalget i Nyborg Kommune, at der skulle afsætte flere penge til at gøre maden sundere og mere varieret.

Noget kunne tyde på, at det er blevet bemærket ude ved køkkenbordet. I hvert fald viser de seneste tal, at antallet af borgere, som vælger kommunens madservice til, er steget med hele 21 procent siden januar 2017.

Formanden for Seniorrådet, Ebbe Hajslund, har da også kun ros til overs for den mad, som kommunens eget produktionskøkken, Madhuset, producerer.

- Man taler ofte om kedelig og uinspireret ældremad, men det er ikke tilfældet her i Nyborg Kommune. Vi oplever en høj kvalitet i maden og har selv ved flere lejligheder haft mulighed for at smage på alle deres lækre retter, desserter og mellemmåltider. Jeg kan sagtens forstå, at der er flere, der vælger deres mad, for det er virkelig lækkert og indbydende, det de laver, udtaler han i en pressemeddelelse udsendt af kommunen selv.

I spidsen for det kommunale produktionskøkken står Betina Gadgaard Carstensen, der er uddannet kok fra Faldsled Kro. Hun mener, det især handler om at lytte til de ældres egne ønsker. Derfor har hun søsat projektet "Livretter for hele livet", hvor slutbrugerne selv kan være med til at præge menukortet ved at pege på livretter eller særlige egnsretter, som de mangler. Derudover arbejder man med det visuelle indtryk, fordi det kan være med til at fremme appetitten hos de ældre. Blandt andet har Madhuset indkøbt træplanker, så man har mulighed for at servere maden på forskellige måder, fremgår det af pressemeddelelsen.