Flere opholdspladser - men hvad med toiletterne?

Nyborg: Det er formentlig de færreste, der drømmer om at sidde på Nørretorv og drikke en kop kaffe, mens trafikken suser forbi.

Siddemuligheder under det gamle træ midt på torvet og flere bænke langs husfacaderne indgår ikke desto mindre som ét af flere konkrete forslag til, hvordan man kan gøre Nyborg mere attraktiv. I det hele taget kan nyborgenserne se frem til flere opholdssteder i midtbyen, fremgår det af et udspil til en ny plan for byens udvikling, og det glæder formanden for de handlende, Ulrik Nielsen.

Omvendt undrer han sig over, at man tilsyneladende har glemt et andet vigtigt aspekt, nemlig flere offentlige toiletter, som er et stort ønske blandt butikkernes kunder.

Allerede i dag er der dog mulighed for at træde af på naturens vegne. De offentlige toiletter er bare ikke altid lige lette at få øje på, erkender planchef Charlotte Markvardsen. Nogle af dem finder man blandt andet på p-pladsen ved teknisk forvaltning, andre ved Lauses Grill på havnen, mens byens offentlige handicaptoilet findes på Nørrevoldgade overfor Borgerservice.