Flere indbrud via vinduer: Smykker og manchetknapper i guld stjålet

NYBORG/ØRBÆK/ULLERSLEV: Fra tid til anden hænder det, at folk ikke kan kende forskel på dit og mit. Weekenden var ingen undtagelse.

På Pilevadvej blev der fredag lidt over middag således anmeldt et indbrud, hvor tyvene var kommet via et vindue.

Ifølge politiets døgnrapport lykkedes det her tyvene at slippe afsted med en bluetooth højttaler, en bærbar computer, kontanter, termostat samt diverse smykker.

Natten til lørdag blev der anmeldt endnu et indbrud, hvor tyvene igen var kommet ind ad et vindue.

Denne gang var den en beboelse på Rosenvænget i Ullerslev, der fik besøg.

Her noterer politiet sig, at tyvene slap afsted med kontanter og smykker.

Et lignende indbrud blev anmeldt ved middagstid den følgende lørdag, hvor tyve var brudt ind i en beboelse på Mejerivej i Ørbæk.

Her fik tyvene fat i smykker og manchetknapper i guld.