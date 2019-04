Fyns Politi fik fredag klokken 23 en anmeldelse om et indbrud på Ådalen i Nyborg. Tyven eller tyvene brød en terrassedør op og stjal en bærbar computer fra stedet.

Vagtchefen oplyser, at der er modtaget anmeldelser om yderligere to indbrud på Ådalen, og at der muligvis er en sammenhæng mellem forbrydelserne.