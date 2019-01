Flere fynske gymnasier bakker op om Nyborg-rektor

Syv fynske rektorer offentligør nu deres opbakning til Nyborg-rektor, Henrik Vestergaard Stokholm, og understreger vigtigheden i at varetage børns ret til undervisning. Nyborg-rektoren er taknemmelig for støtten.

Nyborg/Fyn: - Stop det personlige angreb på Nyborgs rektor.

Sådan indledes et læserbrev underskrevet af syv fynske gymnasierektorer. Rektorerne fra Mulernes Legatskole og Faaborg Gymnasium har ikke underskrevet.

I brevet erklærer de sig enige med rektor ved Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholms beslutning om, at lade de to 10. klasse-piger Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein fortsætte deres undervisning.

- Og vi tager skarpt modstand fra de personlige angreb, der i løbet af debatten er blevet rettet mod Henrik. De hører sig ikke til i en saglig debat, skriver de fynske rektorer også i deres brev med henblik på de Dansk Folkeparti-politikere, der har rettet stor kritik mod Henrik Vestergaard Stokholms ageren i sagen om børnene i familien Abdisalans skolegang.

Nyborg-rektoren har hele tiden holdt fast i, at alle børn har ret til undervisning, hvilket bakkes op fra de fynske rektorer.

- Det kan siges meget kort. Det varmer, fortæller Henrik Vestergaard Stokholm.

Han lægger ikke skjul på, at det har været to hårde måneder i mediernes og politikernes søgelys.

- Jeg har hele tiden vidst, at der var nogle kolleger derude, men jeg er glad for, at de fleste fynske rektorer nu går sammen om en åben støtte, siger han.

Nyborg-rektoren indrømmer da også, at det ikke har været nemt at stå alene.

- Men min ledelse og advokat Niels Erik Hansen har været nogle klipper i det her. Og jeg har fået 200 henvendelser om, at hvis jeg havde brug for hjælp, skulle jeg ringe, fortæller Henrik Vestergaard Stokholm.