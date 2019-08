Flere elever på Nyborg Gymnasium

Nyborg: Det store antal elever, der netop nu begynder et nyt skoleår på Nyborg Gymnasium, afspejler ifølge rektor Henrik V. Stokholm en generel fremgang i antallet af ansøgere til gymnasiet, en HHX-uddannelse plus afdelingen for 10. klasser.

Verdensmål og bæredygtighed bliver to andre vigtige dagsordener i det nye skoleår. Her nævner han efterårets fællesarrangement. 10. oktober lægger radio-/tv-vært og debattør Peter Falktoft vejen forbi gymnasiet til en fælles seance om FN's verdensmål - og om rygning.

- Vi vidste godt, at det ville blive et længere, sejt træk op af en stejl bakke, da vi før sidste skoleår indførte røgfri skoletid. Med rygestopkurser, informationskampagner, engagerede rygestop-ambassadører og lyttende elever er vi dog kommet rigtig, rigtig langt med en dagsorden, som andre skoler rundt omkring i landet nu tager til sig, fremhæver Henrik V. Stokholm.

Stolt rektor

Efter den store om- og udbygning for et par år siden har Nyborg Gymnasium i dag rammer og faciliteter til at rumme de 1150 elever, der fordeler sig på syv forskellige uddannelser - og en kostskole:

- Der skal plads og velfungerende rammer til for at huse så mange elever og ikke mindst skabe en god, fælles kultur, der går på tværs af uddannelserne. Her på Skolebakken har vi både rammerne og den fælles kultur, konstaterer rektor og tilføjer: - Hvert år, når et nyt skoleår starter, er jeg stolt af at kunne byde en ny flok unge mennesker velkommen på Nyborg Gymnasium, fordi jeg ved, at vi tilbyder dem høj faglighed, fællesskab og en lærerig tid med masser af muligheder og oplevelser.