Flemming Jensen krøller Frøken Nitouche

- Historien kan et eller andet allerede i sin grundform. Som jeg siger, det er en helt idiotisk fortælling. Men hvis man behandler den med et kærligt smil - ikke en afstandtagende distance, men holder den lidt ud i strakt arm og siger: Det her er for sjov. Så tror jeg, at det kan blive enormt charmerende.

- Det er den mest åndsvage handling, men den kommer jo hjem i filmen ikke mindst via Dirch Passer. Så jeg synes bestemt filmen har nogle kvaliteter, og så har den en yndighed. Så selv om jeg siger, at jeg vil lave en mere tosset udgave, så håber jeg, at jeg kan holde fast i yndigheden, som også er i den der gudbenådede naivitet og meget enkle, nærmest banale historie, siger Flemming Jensen.

- Vi tager i hvert fald ikke det gamle franske stykke Frøken Nitouche. Jeg skriver et helt nyt stykke i en lidt mere tosset version. Fordi historien, som vi kender fra filmen, er jo så dum, at man ikke kan tage den alvorligt, siger Flemming Jensen.

Det vi ved, er, at forestillingen er Frøken Nitouche, som jo kendes fra en sukkersød og lidt naiv film fra 1963 med Dirch Passer og Lone Hertz. Vi ved også, at instruktøren er den finurlige, sjove, skæve og skarpe veteran Flemming Jensen. Men hvad sker der, når man parrer en forestilling som Frøken Nitouche med en mand som Flemming Jensen?

Nyborg: Der venter en helt særlig oplevelse på Nyborg Vold til sommer. Men publikum må vente godt et halvt års tid for at se, hvad det er for noget.

- Det er faktisk en meget gammel aftale. Jeg var i Nyborg og se Grease (forestillingen i 2017, red ) og tænkte: De er da godt nok dygtige. Det kunne godt være sjov at prøve. Så jeg har vidst længe, at jeg skulle instruere på Nyborg Vold, men jeg ville ikke have, at de offentliggjorde det, før de havde fået sidste års forestilling i hus, siger han.

- Jamen det må du sådan set spørge Nyborg Vold om, for det var dem, der ringede og spurgte, og så tog vi et møde, siger Flemming Jensen.

- Vi kunne se af castingen - og det er nok tit sådan med amatører, vil jeg tro - at alt det med sang og dans, det gør de faktisk næsten lige så godt som professionelle. Lidt anderledes er det med spillescenerne. Så derfor lægger jeg mere musik og dans ind i forestillingen, end der er oprindeligt og gør talesekvenserne kortere. Dels fordi, det er amatører, og dels fordi, det er udendørs, og det er en stor scene. Så det bliver et andet udtryk, end det vi kender fra filmen, siger han.

Flemming Jensen var altså overrasket over, hvor mange gode amatørskuespillere, der dukkede op til optagelsesprøven. Men der er alligevel begrænsninger, og dem tager han hensyn til, når han begynder at skrive manuskriptet til forestillingen.

- Der dukkede jo 80 mennesker op til den casting, og jeg må sige, at jeg blev målløs over hvor højt niveauet er. Der var ikke nogen, hvor vi kunne sige: Dem kan vi sgu ikke bruge. Det var positivt, men også lidt smertefuldt. For eksempel ville de fleste af pigerne jo gerne spille Frøken Nitouche, og jeg tror, vi fandt otte ni piger, der sagtens kunne gøre det. Men jeg kan jo ikke skrive en forestilling med otte eller ni Nitouche'r, og derfor er der altså en, der har fået rollen, og syv-otte, der er blevet skuffede. Man kan ikke sige, at én er objektivt bedre end de andre, men vi leder efter den, der bedst udstråler den karakter, vi gerne vil have i Frøken Nitouche.

Record casting

Selv om Flemming Jensen altså ikke rigtig er kommet i gang endnu med Frøken Nitouche, så har han allerede sat et fingeraftryk hos Nyborg Voldspil. I løbet af en weekend fandt han og det øvrige instruktørteam hele truppen til årets sommerforestilling.

Tidligere har skiftende instruktører været nødt til at indkalde til en stribe ekstra optagelsesprøver, og det er ikke mange år siden, man hyrede fem professionelle skuespillere til en enkelt forestilling.

- Jeg bakker enormt op om, at der ikke skal komme fire professionelle skuespiller udefra og tage de store og gode roller. Nej, det er amatører hele banden. Det er en fordel, for det er ren røv at trutte i, frem for at lave et miks af amatører og professionelle.

- Man skal også tænke på, at det her er et kulturelt fyrtårn i Nyborg, og så skal amatørerne ikke bare være statister, så der kommer nogen udefra og laver alt det, folk lægger mærke til, og så rejser de igen. Det er min klare ambition at få det til at fungere med de mennesker, som rent faktisk er der, siger Flemming Jensen.