Flemming Jensen har tabt sit hjerte på Nyborg Vold

- Kvindesynet i filmen er jo fuldstændig uspiseligt. Unge piger bliver sendt i kloster og siden tvangsgiftet bort ..., mindede han om med et smil på læben og et glimt i øjet.

Kærlighed med et twist

Men "Frøken Nitouche" er også en smuk kærlighedshistorie.

Og det er dén, Flemming Jensen vil fortælle og få til at blomstre i landets ældste og største friluftsteater.

Med et twist.

- Vi har valgt at lave en munter og varm forestilling, der kalder på latteren. Vi ved jo alle sammen godt, at historien er noget sludder. Men hop dog med på den, for det bliver også varmt og dejligt. Og hvad er der egentlig galt med at tro på det gode, som han sagde, før han løftede lidt af sløret for det der twist.

- I får naturligvis de gamle, ikoniske sange, vi kender fra filmen. Men vi har tilføjet nogle nye. Og så er der så meget talent i Nyborg Voldspil, at vi simpelthen har måttet finde på nogle flere roller, forklarede han.

Publikum vil selvfølgelig heller ikke blive snydt for de store danseoptrin, der er et af Nyborg Voldspils varemærker.

Dem har koreografen Peter Friis skabt.

Og at dømme efter de smagsprøver, Café Stiftens gæster fik i går, har publikum meget at glæde sig.

"Frøken Nitouche" på Nyborg Vold har premiere den 19. juli og spiller frem til og med den 10. august.