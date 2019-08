Fire veje til verdensarvslisten

Der er i dag et samlet butiksareal på 12.000 kvadratmeter i bymidten, og lokalforslaget giver mulighed for yderligere 8000 kvadratmeter.

En blanding af butikker og boliger skal sikre, at der også er liv i den gamle bykerne uden for normal åbningstid.

Der må for eksempel ikke foretages ydre ændringer på fredede bygninger og huse med høj eller middel bevaringsværdi, hvis ikke ejeren kan dokumentere - for eksempel med gamle fotos - at ændringerne respekterer husets oprindelig byggestil og i øvrigt harmonerer med nabohusene og hele områdets "bevaringsværdige helhed".

4. En blid overgang

Hvis planen skal lykkes og Nyborg ende på UNESCO's liste med verdensarv, er det ifølge forslaget til en ny, bevarende lokalplan "nødvendigt med klare retningslinjer for, hvad man må og ikke må".

I dag er der for eksempel "enkelte tilfælde", hvor facader på huse i den gamle bykerne er i strid med lokalplanen for området. Men det betyder ikke, at de skal ændres i samme øjeblik, den nye lokalplan for bymidten er vedtaget.

Lokalplanen skal først og fremmest bruges og respekteres i forbindelse med den løbende renovering og fornyelse af ejendomme.

Den er, som det hedder, et "fælles admiminstrationsgrundlag for kommunen, som altid skal kontaktes, inden en eventuel renovering sættes i gang".