Fire ud af 10 plejeboliger er forsvundet

Plejecenter Svanedammen er det eneste tilbageværende plejecenter i Nyborg by, efter at politikerne tilbage i 2015 besluttede at lukke Tårnparken og omdanne Egeparken til ældreboliger. Her er ældreminister Thyra Frank på besøg i foråret 2018. Svanedammen var forinden blevet ombygget for cirka to millioner kroner. Pengene, der kom fra eksterne puljer, er blandt andet brugt på at gøre stedet mere demensvenligt. Arkivfoto: Kasper Riggelsen