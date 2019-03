Finansministeren i sorg: Aflyser møde i Nyborg

Finansminister Kristian Jensen kommer ikke til Nyborg på fredag. Hans far skal begraves samme dag.

Nyborg: Finansminister Kristian Jensen (V) kommer ikke til Nyborg på fredag.

Ministeren var inviteret til et offentligt møde på Hotel Nyborg Strand, hvor også Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) og Venstres folketingskandidat i Nyborgkredsen, Bo Libergren, skulle have været blandt deltagerne.

Men mødet er nu helt aflyst, efter at Kristian Jensen i weekenden blev ramt af en stor sorg.

Han far, Jens Erik Jensen, døde i søndags. Og da han skal begraves fra Bøvling Valgmenighed i Vestjylland fredag eftermiddag, har finansministeren selvsagt ikke mulighed for at være til stede i Nyborg.

Og det er med det korte varsel ikke lykkes at finde en anden fremtrædende Venstremand til at tage finansministeren plads på det nu aflyste møde på Hotel Nyborg Strand.

Venstres partiforening i Nyborg oplyser imidlertid, at finansministeren har givet tilsagn om at deltage i et offentligt møde i Nyborg ved en senere lejlighed.