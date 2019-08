Nyborg: Bastionen har budt på mange forskellige kunstarter. Men det er ikke så tit, det kommunale kulturhus bruges som biograf. Det sker lørdag den 24. august, hvor der er premiere på børnefilmen "Flagermusen & Vogteren".

Filmen "Flagermusen & Vogteren" er en kortfilm, der både vil få dig til at grine og græde - og måske gyse lidt! Filmen er støttet af Odense filmværksted og er skudt på Fyn. Filmen er en unik en af sin slags, da den indeholder utroligt mange specielle effekter. Over 100 af filmens skud er computer-animeret. Dele af Odense og Nyborg er digitalt blevet lavet om til at repræsentere vores hovedkarakterenes fantasiverden.

Filmen får premiere den 24. august kl. 19.30 på Bastionen i Nyborg. Alle medvirkende vil være tilstede, så der er mulighed for at høre børneskuespillerne fortælle om deres oplevelser i at medvirke i en film med så stærkt et emne, og crewet fortælle om processen, der bestemt ikke har været let, når der skulle laves så mange effekter i filmen.

- Men det har været det hele værd, siger Peter James, manuskriptforfatter, instruktør og skuespiller.

- Også selv om det har taget lang tid. Nu glæder vi os til at dele filmen med andre og håber den bliver taget godt imod. Lidt nervøs er man vel..., siger han.

Filmen handler om Alfred og Oscar. De er superhelte i deres fantasiverden, hvor de bekæmper skurke og redder byens borgere på daglig basis. Sammen er de Flagermusen & Vogteren. Da Oscar får konstateret kræft, bliver deres verden vendt på hovedet, og sammen med diagnosen, opstår også en ny superskurk, som vil ødelægge deres verden. Nu skal de kæmpe på to fronter.

Udover filmen, vil der også være musikalske indslag til premiereaftenen, som er inkluderet i prisen. Hele billetsalget går til Børnecancer Fonden.

Billetterne koster: 80 kr. for voksne og 45 kr. for børn.

De kan købes på: https://bastionen-nyborg.dk/event/flagermusen-vogteren/