Filmgalla i stort format i Svindinge

Svindinge Friskole holdt filmgalla og hædrede elevernes kortfilm ved et hyggeligt udendørs arrangement. De små film blev vist på en gigantisk skærm.

Svindinge: Det er ikke kun Cannes, Venedig og Svendborg, der kan holde filmfestivaller med priser, gæster i flot tøj og stor filmkunst.

Det kan de også på Svindinge Friskole - end da i kæmpe format.

Det hele foregik fredag eftermiddag og aften, og det med formatet handler især om lærredet, hvor filmene blev vist. Elevernes små kortfilm blev nemlig vist på et 48 kvadratmeter stort lærred, der var ankommet til byen på en gigantisk lastvogn.

Men der var også format over selve projektet. Skolen havde delt eleverne op i hold, der fik en uge til at skrive og producere en film. Det var på tværs af årgangene, så der var alt fra små børnehaveklasse-elever op til unge fra overbygningen på alle hold. Emnet fik de mandag morgen, og det var: To verdener.

- Det funger helt vildt godt at sætte eleverne sammen på den måde, siger lærer Kenneth Jørgensen, der var tovholder og vært ved filmaftenen.

- De store tager sig rigtig godt af de små, og når der sidst på ugen skulle redigeres, fik de små andre opgaver, for eksempel at lave pynt til filmgallaen, siger Kenneth Jørgensen.

Skolen var enormt heldig med vejret, og derfor blev filmaftenen i skolegården en hyggelig og sjov fest for alle.

Der var nedsat en jury med folk udefra til at bedømme elevernes film - og der blev uddelt 12 priser i forskellige kategorier - der var afsat tre kvarter i programmet til at uddele de mange priser.

Prisen for bedste film gik til filmen "Lillesøster" - en magisk historie om, hvordan en afdød lillesøster giver mod og inspiration til sin storebror, da han skal lave en fremlæggelse af atomfysik i skolen og er sikker på, han bliver til grin.

Svindinge Friskole har lignende temauger en eller to gange om året.