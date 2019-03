Filmgalla i KinoVino: To vindere til finale i Svendborg

550 elever fra Nyborg Kommunes skoler deltog i den årlig galla under det fynske filmprojekt EDIT 24. To vindere går videre til finalen i Svendborg.

Der blev udpeget både en vinderfilm for 4.-5. årgang og en vinderfilm for 6.-7. årgang.

Anledningen var den årlige lokalgalla for det fynske filmprojekt EDIT24 i KinoVino.

Nyborg: Filmsalen i KinoVino var tætpakket med forventningsfulde elever på en onsdag i skoletiden. I alt 550 elever fra fire årgange på kommunens skoler fyldte salen, hvor folkene bag KinoVino plus en dommer-jury blændede op for en buket af kortfilm fremstillet af eleverne selv.

Fire forestillinger og fire gange tætpakket biografsal i KinoVino. Det var en del af forløbet, da 550 elever fra kommunens skoler så de mange kortfilm under det fynske filmprojekt EDIT24. Foto: Klaus Wind

Finale i Svendborg

Filmen, "Rejsen til rummet" vandt prisen i yngste kategori. Her var det 4.b fra Birkhovedskolen, som måtte en tur på den røde løber. Juryens begrundelse til filmmagerne var blandt andet, at der er tale om en flot animeret film med god mening og en fin pointe.

I den ældste kategori løb 6.c fra Birkhovedskolen med prisen for filmen, "Den parallelle verden". Juryen begrundede valget med et magisk filmtema, og en film, som fungerer magisk godt med nærbilleder, flotte klip og en overraskende slutning.

Vinderfilmene ved onsdagens lokalgalla i Nyborg går videre til Den Fynske Galla, der afholdes fredag 5. april i Scala Svendborg. Her kåres de fynske vindere, og de unge får mulighed for at møde den 15-årige skuespiller Safina Coster-Waldau, der spillede med i DR's julekalender "Theo og Den Magiske Thalisman.