Film om kunstneren Paula Modersohn-Becker

Nyborg: Onsdag 6. marts kl. 19.30 vises i Kino Vino filmen "Paula" om den tyske kunstner Paula Modersohn-Becker og hendes kamp for at blive anerkendt og hendes liv i kunstnerkollektivet i Worpswede ved Bremen.

Worpswedekolonien blev grundlagt i 1889 som et bo- og arbejdsfællesskab for kunstnere, og landsbyen er i dag kendt for talrige kunstinstitutioner og gallerier.

Filmen vises i et samarbejde med Højskoleforeningen og Østfyns Kunstforening og introduceres af museumsinspektør Malene Linell Ibsen fra Johs. Larsen Museet.

Gratis adgang for medlemmer af de to foreninger; andre betaler 40 kroner. /exp