Film Fyn: Rosengaard afløser Witzel

Jesper Nielsen (V), der er aktiv i den fynske teaterverden, ville gerne have haft posten. Men Økonomiudvalget indstillede formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Erik Rosengaard (V).

Nyborg: Byrådsmedlem Erik Rosengaard (V) er fremover Nyborgs repræsentant i bestyrelsen for Film Fyn.

Det besluttede byrådet tirsdag. Erik Rosengaard, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, afløser den pensionerede tv-journalist, Jan Witzel, der i nogle år har repræsenteret Nyborg i det fynske film-samarbejde.

- Film Fyn har jo fået nogle flere muskler at spille med takket være det fynske aftale om erhvervssamarbejde, så jeg glæder mig virkelig meget til arbejdet, siger Erik Rosengaard.

På byrådsmødet nævnte Jesper Nielsen (S), at han havde skrevet til borgmesteren og Erik Rosengaard, for at stille sig til rådighed som Nyborgs Repræsentant i Film Fyn.

- Gennem mit teaterarbejde har jeg et fagligt netværk i branchen, og jeg mente at have noget at byde ind med. Men Økonomiudvalget indstillede altså Erik Rosengaard, og det er ok, siger Jesper Nielsen, der blandt andet har været instruktør hos Nordfynsspillene i Otterup nogle år ud over de aktiviteter, han har i Nyborg.

Under byrådsmødet kritiserede Jesper Nielsen, at han ikke havde fået noget svar på sin henvendelse hverken fra borgmesteren eller Erik Rosengaard.

Det viste sig imidlertid at være et teknisk koks, for borgmesteren havde rent faktisk sent en mail til Jesper Nielsen om sagen. Af en eller anden grund nåede mailen ikke frem til hans indbakke.