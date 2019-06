Nyborg: Nyborgs flotte vandtårn på volden er åbent for publikum hele uge 25 - altså fra mandag den 17 til søndag den 23. juni. Alle dage fra kokken 11 til 16.

Der er altså mulighed for at gå op ad vindeltrappen, nyde udsigten og studere, hvordan man lavede et vandtårn omkring år 1900.

Og ikke nok med det. Der er også kunstudstilling i tårnet. Kunstnere bag udstillingen er Dorthe Lysemose, som fremstiller bronzefigurer med finurlige budskaber og Gurli Jochumsen, der udstiller malerier.