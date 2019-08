Fest i Hjulby: Popstjerner og sommervejr

Hjulby: Gad vide, hvornår der sidst har været popkoncert med kendte navne i Hjulby?

Det er i hvert fald ikke noget, der sker ret tit, men det skete lørdag eftermiddag, da sportspladsen ved Stationsvej lagde græs til byfest fælles for de to nabobyer Aunslev og Hjulby.

Trækplastret var en lille koncert med vinderen af Melodi Grand Prix 2018, Jonas Rasmussen - ham den store viking, og Gina Michaels, der er kendt fra tv-programmet X Factor i år.

Da deres scene-bil trillede ind på sportspladsen, var festen lige gået i gang, men der var allerede pænt med mennesker, som nød solen, hoppeborgen, baren og masse andet.

- Jeg var spændt på, om der bare ville stå ti mennesker her på pladsen, når koncerten gik i gang. Men det her er fint, sagde byrådsmedlem og medlem af landsbyrådet i Aunslev, Anja Kongsdal, der var en af arrangørerne bag byfesten.

På det tidspunkt var Gina Michaels netop gået i gang med at synge, og byfesten lignede en succes. Det var første gang i flere år, der var byfest i Hjulby, og håbet er, at Aunslev og Hjulby kan holde sommerfest sammen hvert andet år frem over.

Festen fortsatte dagen igennem og sluttede med fællesspisning og dans i forsamlingshuset i Hjulby.