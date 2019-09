Fest for et fantastisk bibliotek

Når Nyborg Bibliotek har kunnet fungere i de samme bygninger så mange år, er det blandt andet fordi, huset var fantastisk fremsynet. Efter en arkitektkonkurrence valgte byrådet et projekt tegnet af to unge arkitekter, Erik Møller og Flemming Lassen.

Nyborg: Ikke mange institutioner kan prale med at have boet under samme tag i 80 år.

Fredet bygning

I 1940 modtog Møller og Lassen den fine pris "Eckersberg Madaillen" for arbejdet med Nyborg Bibliotek, og kun 47 år senere, i 1986, blev bygningen fredet. Som det første bygning i Danmark kom fredningen, mens arkitekterne stadig var i live.

Blandt Nyborgs befolkning var der delte meninger om bygningen. Mange mente, de to røde fløje var for beskedne og selvudslettende, og man havde gerne set noget mere højtideligt med søjler, trapper og så videre.

I øvrigt har ansatte og besøgende i de mange år haft en slags had/kærlighedsforhold til biblioteket. De fleste er nok enige om, at bygningerne er super lækre at være i. Men biblioteket var nærmest for lille fra starten, og der har været talrige projekter, der alle haft som erklæret mål at skaffe Nyborg et nyt og større bibliotek.

På et tidspunkt fik man Erik Møllers tegnestue til at tegne en udvidelse til det eksisterende. Men der har også været planer om at indrette bibliotek andre steder i byen, for eksempel i Rådhusarkaden, hvor H&M i dag har forretning.

Også det nuværende whiskydestilleri var for godt ti år siden udset til at være nyt kulturhus og bibliotek, og der har været flere andre store planer. Fælles for dem er, at de aldrig blev til noget.