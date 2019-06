Ferieklare byrødder: 18 punkter på 48 minutter

Men det tog ikke Nyborgs byråd mere end 48 minutter at nå gennem de 18 punkter på den åbne del af dagsordenen for tirsdagens møde.

Nej til reklamesøjle

Mødets dramatiske højdepunkt indtraf, da SF's repræsentant i byrådet, Suzette Frovin, lagde afstand og meddelte et nej til en lokalplan, der tillader rejsningen af endnu en mere end 30 meter høj reklamesøjle ved Storebæltsvej i Nyborg.

Den slags er der i forvejen to af i området, hvor bilister på langfart ynder at gøre holdt for at tanke burgere og benzin.

Og som i øvrigt vil komme på alverdens tv-skærme, når rytterne i verdens største cykelløb, Tour de France, har etapemål ret ud for McDonald's i 2021.

- Der er ikke brug for endnu en reklamesøjle derude. Samtidig har vi jo i byrådet planer om at gennemføre en forskønnelse af området. Og i vores bog står der ikke, at endnu en pylon er en forskønnelse, fastslog Suzette Frovin.

Et synspunkt, som ingen af de øvrige 23 tilstedeværende byrådsmedlemmer dog kunne tilslutte sig.