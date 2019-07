Feriehit: Stor interesse for udgravninger

FNYBORG: Der har i mange år gemt sig et væld af interessante historier under asfalten på Torvet i Nyborg.

Det har vist sig efter, at en lille flok amatørarkæologer har fået lov til at grave i den gamle købstads historie.

Eigil Nikolajsen leder gruppen af arkæologer, der den seneste tid har finkæmmet den udgravede jord foran rådhuset. Og han fortæller, at såvel lokale som turister har vist stor interesse for det arkæologiske arbejde.

- Der har virkelig været mange forbi og spurgt interesseret ind til, hvad det er, vi finder her. Og det er både nyborgensere og turister, som finder vej forbi, fortæller han.

Arkæologigruppen har sammen med Østfyns Museer sat et hvidt telt op midt i udgravningen. Her kan interesserede besøgende kan få præsenteret nogle af de mange interessante fund fra omkring 1500-tallet.

- Vi har blandt andet fundet en kæbe fra noget vildt, der bekræfter adelens tilstedeværelse, da det ikke var tilladt for den menige mand at gå på jagt. Vi har også fundet en borgerkrigsmønt og en terning. Det leder tilbage til omkring 1500-tallet og måske endda lidt før, siger Eigil Nikolajsen.

Østfyns Museer har via internettet forsøgt at gøre opmærksom på muligheden for at kigge forbi udgravningen. Det har tilsyneladende haft en effekt, for ifølge museumsinspektør Mette Ladegaard Thøgersen, Østfyns Museer, har godt 500 mennesker været forbi udgravningen.

Selv mener Eigil Nikolajsen dog, at de fleste besøgende kommer tilfældigt forbi teltet på torvet. De bliver så hængende, når de hører om de interessante historier for fortiden.

- Gode historier og viden fra fortiden vil altid være interessant. Mange, der tilfældigt er kommet forbi, begynder hurtigt at spørge nysgerrigt ind til de fundne genstande og vores arbejde, fortæller Eigil Nikolajsen.

Det er fortsat muligt at kigge forbi udgravningen på Torvet, hvor amatørarkæologerne vil være at finde i tidsrummet 11.00-15.30. frem til og med på torsdag den 25. juli.