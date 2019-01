Fem vigtige punkter for cykelturismen i Nyborg

Nyborg Kommune har allerede pakket cykeltasken til flere initiativer, der skal få cykelturismen til at rulle hurtigere. Her følger en del af Nyborg Kommunes hidtidige indsats, når det gælder flere cyklister på stier og veje.

1)

Østersøruten: Nyborg er en del af Østersøruten og dermed en del af det nye nationale trækplaster for cykelturisme. Ruten passerer Storebælt og tager cyklisterne med gennem Nyborg mod syd til Svendborg. Turen bugter sig gennem de østfynske landskaber og åbner for, at cyklisterne kan opleve Nyborg Slot og by undervejs.

2) Bike Island 2020: Nyborg Kommune er en del af den fælles fynske turismeindsats på i alt 12 indsatser, som også omfatter cykling. Ambitionen er, at gøre Fyn og Øhavet til Nordeuropas mest attraktive destination for cykling i 2020 - og generere cirka 0,2 mia. kroner pr. år fra cykelturisme.

3) CycleSummit-konference: Den internationale konference afvikles på Hotel Sinatur Storebælt fra 28. september til 1. oktober og henvender sig til operatører indenfor cykelture. Der forventes touroperatører fra USA og Europa, som skal op på cyklen 29. september for at rulle forbi både østfynske og andre fynske attraktioner.

4) Blå Støttepunkter: Tre-fire nye shelterpladser indrettes i løbet af foråret langs den østfynske kyst ved Storebælt i et samarbejde med andre fynske kommuner. De moderne og rummeligt shelters er beregnet på cykel, vandring og kajakfolk. Der er afsat i alt cirka 10 mio. kroner til omkring 60 shelters rundt om Fyn.