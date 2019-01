Fem meget forskellige forslag til byudvikling

2)

Karin Di Martini skriver for at pointere, at grunden under Nyborg Lynfrost er voldsomt forurenet, og at ingen reelt kender graden af forurening under de eksisterende bygninger derude. Hun foreslår, at man venter med at gøre noget ved Nyborg Lynfrost-området, før forureningen i hele Svanedamsområdet er kortlagt.