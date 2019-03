Nyborg Kommune er blevet nødt til igen at spørge beboere ved Dronningensvej. Et planlagt boligbyggeri bliver 19 meter højt, og det kræver dispensation fra lokalplanen. Nabohøring for anden gang.

- Det lyder utroligt, at kommunen ikke allerede fra begyndelsen af, har været opmærksom på denne begrænsning, og endnu mere utroligt er det, at man har måttet bruge fire måneder på at vedgå, at det virkelig forholder sig således, siger Niels Urban Sørensen.

Forklaringen er, at kommunen er blevet nødt til en gang mere at spørge naboerne i området om deres holdning til nybyggeriet, som skal op i fem etager med en maksimal bygningshøjde på 19 meter.

Det lyder utroligt, at kommunen ikke allerede fra begyndelsen af, har været opmærksom på denne begrænsning, og endnu mere utroligt er det, at man har måttet bruge fire måneder på at vedgå, at det virkelig forholder sig således.

Passer ikke sammen

Gruppeleder i kommunens tekniske afdeling, Charlotte Markvardsen, indrømmer overfor Fyens Stiftstidende, at man ikke har været opmærksom på den maksimale højde i lokalplanen.

- Vi har været fokuseret på, at lokalplanen sagde god for fem etagers byggeri. Og så havde vi ikke set, at der et andet sted i planen stod en maksimal højde på 12 meter. De to ting passer jo slet ikke sammen, så derfor skal der altså gives en dispensation til lokalplanen, før vi kan udstede en byggetilladelse, siger hun.

Niels Urban Sørensen undrer sig over, at det tilsyneladende kun er en meget lille kreds, der er omfattet af nabohøringen i denne omgang. Og Charlotte Markvardsen bekræfter, at det kun er genboer, der deler skel med den kommende bygning, som forvaltningen har inddraget i den nye nabohøring.

Under alle omstændigheder har familien Urban tænkt sig at protestere igen:

- Vi har naturligvis overladt det til vores advokat at foretage det videre fornødne i sagen. Det kan dog siges med det samme, at en dispensation i dét omfang vil være helt uacceptabel. Vi har holdt ekstra øje med lysindfaldet i den forløbne tid, og hvis der virkelig bliver bygget i det ønskede omfang, ja, så er det ikke alene udsigten over havnen, der ryger, men også adgangen til solens stråler. Min mors lejlighed, hvor alle ydervægge er vinduer, vil blive reduceret til en mørk og kold bolig på bunden af en skakt, siger Niels Urban Sørensen.

Boliggruppen A/S har for længe siden fået kommunens principgodkendelse til projektet med at bygge en femetagers beboelsesejendom i "hullet" på Dronningensvej og eventuelt også en etage ovenpå Royalcentret på hjørnet af Dronningensvej og Adelgade. Odense-virksomheden, der ejer hovedparten af Royalcentret, har i flere år arbejdet med et projekt på den attraktive grund, hvor beboerne i de otte lejligheder vil få en fantastisk udsigt - hvis altså projektet bliver til noget.