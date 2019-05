Farvel til Nyborg: Søren Kierkegaard flytter hjemmefra

- Vi er glade for at have fået mulighed for at overtage statuen, der meget passende vil blive placeret foran Kierkegaard Auditoriet, hvor den er med til at sætte fokus på den berømte teolog og filosofi, fortæller fakultetsdirektør Torben Rytter Kristensen.

Ingen lokale bud

Det var museumsinspektør Mette Thøgersen fra Østfyn Museer, der i februar udsendte efterlysningen i Fyens Stiftstidende. Her hed det sig, at man helst så det var en lokal institution, som skulle overtage Kierkegaard.

- Det er rigtigt, at vi efterlyste et lokalt sted til Søren Kierkegaard, men det var faktisk sådan, at vi ikke fik nogle lokale tilbud. Derfor var vi heller ikke i tvivl, da Det Teologiske Fakultet tilbød sig, for han passer perfekt ind der. Man skal dog huske, at han jo kun udlånt, så han er stadig en del af vores samling, fortæller Mette Thøgersen.

Torben Rytter Kristensen fortæller til Fyens Stiftstidende, at det var igennem avisens efterlysning, at fakultetet blev opmærksom på muligheden for at få fingre i skulpturen af Søren Kierkegaard.

- Vi blev opmærksom på figuren af Kierkegaard igennem en mail, hvori der var vedhæftet en artikel omkring, at den manglede et hjem. Vi tænkte med det samme, at vi skulle forsøge at få fat i den og henvendte os derfor til Østfyns Museer. De var heldigvis helt med på, at det ville give god mening at få Kierkegaard herover. Jeg er sikker på, at skulpturen af Kierkegaard kan være med til at inspirere forbipasserende i fremtiden.

Gipsfiguren blev lavet som en prototype af den bronzestatue, der står i Bibliotekshaven ved Christiansborg, som Carl Aarsleff også skabte inden sin død i 1918.