I arbejdet med den store byplan har politikerne haft det lange lys på. Men der er meget, der kan gøres for at forbedre livet i byen her og nu. Det er ideen bag en række nye investeringer for seks millioner kroner under overskriften "lille handling med stor effekt". Krydset Kronprinsensgade/Ravelinsvej kræver dog et lidt længere tilløb, erkender kommunens tekniske chef.