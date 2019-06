Fanget af butiksansatte: To mænd risikerer udvisning efter tyveri

Tirsdag afgør Fyns Politi, om to mænd fra Polen skal kræves udvist efter et butikstyveri i Nyborg. Her blev de tilbageholdt af personale fra butikken.

Nyborg: To mænd på 26 og 33 år sidder tirsdag morgen fortsat anholdt hos politiet i Odense, fordi de mandag eftermiddag blev opdaget i at begå et butikstyveri i Nyborg. Det skete i Intersport på Gamle Torv, hvor mændene var gået ind i et prøverum med en jakke og en dunvest af mærket Peak Performance.

- Inde i prøverummet stoppede de jakken og vesten i en medbragt russerpose (taske eller pose foret med aluminium for at omgå butikkens alarmer, red.) og gik så ud af butikken uden at betale. Men personalet opdagede dem og råbte dem an, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

De to mænd satte i løb, men havde måske glemt, at det var en sportsbutik, de havde besøgt; i hvert fald lykkedes det personalet at indhente en af dem, som de kunne tilbageholde.

- De bad nogle borgere om at holde øje med ham, mens de satte efter den anden mand, som de fik fat i kort derfra, og så kunne de bringe dem begge tilbage til butikken, hvor de beholdt dem, indtil vi kom frem, fortæller Thomas Bentsen.

Politiet kender ikke mændene fra andre sager, men har fået oplysninger om, at de muligvis har været i flere butikker. Endnu har politiet dog ikke fundet varer fra andre mulige tyverier - men de kan allerede være blevet afsat, lyder det fra vagtchefen.

- Mændene sidder her stadig, og vi skal have vurderet, om de kan udvises, siger Thomas Bentsen tirsdag morgen.