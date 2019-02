Falsk id-kort: Kommune overvejer politianmeldelse

En intern undersøgelse skal afdække, om Nyborg Kommune har et juridisk grundlag for at anmelde it-firma til politiet.

Hvor havde it-konsulenten, der udgav sig for at være ansat i Nyborg Kommune, det id-kort fra, som han benyttede i et forsøg på at lokke ansatte på 4kløverskolen i en fælde?

Og det kan blive nødvendigt at bede politiet om hjælp til at finde svar på et par af den opsigtsvækkende sags fortsat ubesvarede spørgsmål:

Og for Socialdemokratiets gruppeformand, Sonja Marie Jensen, er det afgørende, at sagen om det tilsyneladende falske id-kort bliver opklaret.

Og hvis sikkerhedskonsulenten har kopieret et billede af sig selv ind på et ægte id-kort, kan der være tale om en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om dokumentfalsk.

Af en orientering om det afbrudte samarbejde med it-firmaet, direktionen i Nyborg Kommune forleden sendte ud samtlige medarbejdere, fremgår det, at sikkerhedskonsulenten fandt "et A4-ark med id-kort til kommunen" i en affaldscontainer ved en af kommunens bygninger.

Det har ikke været muligt at få et klart svar på, hvor sikkerhedskonsulenten fra Prueba Cybersecurity havde det omtalte id-kort fra.

Intern juridisk undersøgelse

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), bekræftede efter fredagens hasteindkaldte møde, at han har bestilt en interne juridisk undersøgelse af et eventuelt grundlag for at rejse en politisag.

- Nu får vi undersøgt, om der er foregået noget decideret ulovligt her. Det har vi bedt om at få en juridisk vurdering af, tilføjer han.

Direktør Dennis Ellebæk, Prueba Cybersecurity, vil nu afvente, hvad der videre sker i sagen fra Nyborg.

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at vores kunder altid er vidende om, hvilke metoder vi anvender. Også før, vi udfører vores inspektioner, siger Dennis Ellebæk.

Og direkte adspurgt, om det skal forstås sådan, at kunden var klar over, at der blev benyttet et tilsyneladende falsk id-kort i forbindelse med inspektionen på 4kløverskolen i Ørbæk, svarer Dennis Ellebæk kort og klart:

- Ja.