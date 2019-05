Fagbevægelsen kalder til vælgermøde

Nyborg: De fleste vælgermøder op til folketingsvalget har handlet om alt muligt på en gang. Men når en række fagforeninger i den såkaldte Velfærdsalliance mandag kalder til vælgermøde på rådhuset i Nyborg skal der fokus på minimumsnormeringer i daginstitutionerne, fremtidens folkeskole, pleje af de ældre, hjælp til de udsatte og behandlingen af de syge.

Samtlige 13 opstillingeberettigede partier er inviteret, men der mangler endnu tilsagn fra et par af listerne, fortæller en af arrangørerne, byrådsmedlem Martin Stenmann, der også er aktiv i sin fagforening, Danmarks Lærerforening.

Men man forventer altså mindst 12 politikere, og derfor køres kandidaterne i kort snor: Indlæg holdes kort og præcist, og der vil i løbet være nogle ja/nej spørgsmål som kandidaterne svarer på ved at markere med et svarkort på samme tid. Dette for at aktivere alle. Der vil være 5-6 Ja/nej spørgsmål i 1. runde og 5-6 Ja/nej spørgsmål i 2. runde, skriver indkalderne i en pressemeddelelse.

Alle er velkomne til vælgermødet, der finder sted mandag den 27. maj klokken 19-21 i rådhusets kantine.

Organisationerne i Velfærdsalliancen er DLF, BUPL, FOA, DSR, PMFFyn og 3F Østfyn.