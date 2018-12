Får kunst af Ny Carlsbergfondet: Gymnasium vil være byens nye kulturhus

Nyborg: De 1.157 elever, der har deres daglige gang på Nyborg Gymnasium, nyder i dag godt af kulturel berigelse i form af kunst.

Gymnasiet har nemlig modtaget i alt 32 værker fra otte forskellige kunstnere af Ny Carlsbergfondet. De er en del af en større vision, som gymnasiets ledelse har for uddannelsesinstitutionen.

- Det her er en del af vores målsætning om at åbne op mod byen. Det skal være et kulturhus, fortæller gymnasiets rektor Henrik Vestergaard Stokholm med smittende entusiasme.

- Vi vil gerne have, at folk tænker på gymnasiet som et kulturhus på lige fod med biblioteket og andre gode institutioner, der er i Nyborg. Vi vil gerne have borgere, der bare kommer ind og kigger, fortsætter han.

At kunsten er synlig og tilgængelig for mange mennesker er en af forudsætningerne for, at Ny Carlsbergfondet bevilger penge til kunsten.

Gymnasiet holder i forvejen arrangementer for offentligheden. For nylig besøgte blandt andet Mogens Lykketoft gymnasiet for at snakke om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og Fyens Stiftstidende afholdte i samarbejde med gymnasiet Café Stiften med blandt andre de to somaliske piger Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein.