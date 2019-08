Få klager over grønt lys til slotsprojektet

Tilladelsen kom - efter mange måneders behandling - i juni, og den gav foreninger mulighed for at klage. Den ret benyttede fire foreninger sig af, og derudover har en privatperson - som ikke er klageberettiget - sendt en kortfattet klage.

Nyborg: Diskussionen for og imod slotsprojektet i Nyborg buldrer stadig løs, og efterhånden har de fleste landsdækkende aviser fortalt historien om det 300 millioner kroner store byggeprojekt og om protesterne mod at bygge nye bygninger op ad og ovenpå det det gamle kongeslot.

I juni gav Slots- og Kulturstyrelsen en række dispensationer fra museumsloven til ændring i tilstanden af det beskyttede fortidsminde, Nyborg Slotsholm.Det handler blandt andet om en ny ringmur, en stor udstillingsbygning, et forhøjet vagttårn og en ny bro til Slotsholmen Da klagefristen løb ud lå der fire klager over dispensationerne. Det er nu op til Miljø- og Fødevareklagenævnet at behandle klagerne og afgøre om de fire foreninger overhovedet er klageberettigede. Klageberettigede er: "Adressaten for afgørelsen", altså Østfyns Museer, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, der er væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og landsdækkende foreninger, der varetager væsentlige rekreative interesser..." Afgørelsen ventes i februar 2020.

Et stykke af slottets kommende murværk ud mod Torvet. Byggeriet er ikke noget forlorent forsøg på at lave noget, der ser gammelt ud, men arkitekterne leger med elementer som skydeskår. Illustration: Cubo og Jaja Arkitekter.

Utryg

Foreningen for Gamle bygningers Bevaring beklager i sin klage, at de to gule bygninger ved slottet er blevet revet ned, og foreningen føler sig ikke tryg ved hele konstruktionen bag slotsprojektet:

"Foreningen til gamle Bygningers Bevaring føler sig utryg ved den sammenblanding af bygherrerolle og tilsynsmyndighed, der består i, at dispensationen synes at være givet af den samme instans, der er bygherre (i samarbejde med Østfyns Museer). På den baggrund forekommer det uheldigt, at en dispensation fra en af del almindelige fredningsbestemmelser for fredede fortidsminder til at foretage ødelæggende indgreb på Nyborg Slot gives af den samme styrelse, som er bygherre", skriver foreningen i sin klage.