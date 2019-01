Nyborg: Der er teater for de tre-otte-årige og deres voksne, når teatret Aspendos besøger Nyborg med fortælleteater-koncerten "En Eventyrlig Klang" fredag 18. januar kl. 16 på Bastionen Nyborg.

De to medvirkende - Steffen Sommerstedt og Benjamin Barfod - binder musik, fortælling og teater sammen til en eventyrlig rejse, der byder på noget for både børn og voksne og som fortæller om et barns vilje til at opnå noget, der betyder alt for ham.

Billetterne er gratis, men skal reserveres på nyborgbibliotek.dk fra fredag 11. januar. /exp