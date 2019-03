Et stilstudie i selv-iscenesættelse

Nyborg: I slutningen af 2018 blev rektoren Henrik Vestergaard Stokholm landskendt med et snuptag, efter han gav mulighed for, at to piger kunne modtage undervisning, til trods for at de var taget ud af skolen fra administrativ side. En handling der delte vandene, men alt andet lige også en sympatisk og oprigtig gerning, da rektoren fra Nyborg Gymnasium blot fulgte den konvention, som han var underlagt. Denne handling ligger dermed ikke til grund for kritikken af selvsamme, men skyldtes implementeringen af en række tvivlsomme regler på Nyborg Gymnasium.

Med virkning fra starten af indeværende skoleår besluttede gymnasiet sig for at blive røgfri, hvoraf rygning på skolens område kunne sanktioneres med en advarsel og værste fald udsmidning Dette skulle opretholdes at et lærerkorps, der skulle sige at reglerne ikke blev brudt, hvorefter disse lærere så belejligt kunne bruge deres middagspause på dette.

Isoleret set må reglen ses som et godt initiativ, specielt i en kommune hvor antallet af rygere blandt de helt unge er for højt sammenlignet med landsgennemsnittet. Men hvad er incitamentet? Hvad er målet? Det kan ikke være sundhed, da det er frit tilgængeligt for enhver at købe chokolade, pizza-boller og sodavand i kantinen. At rygning er en dårlig ting er almen lære, men det kan aldrig være gymnasiet ansvar, at indskrænke hvad eleverne må bruge deres pauser på. En elev skal kunne bibeholde retten til at tage et pusterum fra en lang skoledag, uden at en rektors personlige værdisæt skal blokere for dette.

Det seneste nye tiltag er dog utvivlsomt endnu mere frihedsbegrænsende og halvfærdigt, da gymnasiet nu vil forbeholde sig retten til at teste eleverne med en urintest, såfremt "(...) personen virker påvirket" og sammenligner indsatsen med politiet og deres promilletest. Antallet af problemstillingerne i dette er himmelråbende. Bør en skole gå ind og begrænse elevens privatliv uden for skoletiden? Er det underviserens ukvalificerede erfaring, der fører til vurderingen af hvorvidt en person er påvirket eller ej? Kan en elev blive tvunget til at afgive en urintest, såfremt man ser træt og uoplagt ud? Bør en elev straffes af sin skole, for hvad vedkommende foretager sig i weekenderne?

Endnu engang ser det ud til, at "Danmarks gladeste rektor' bliver gladere, ved at suge glæden ud af eleverne gennem regler, prøver og kontrol. Tre ting som rektoren stolt proklamerede, at dimitterede studenter skulle udfordre i hans dimissionstale anno 2018.