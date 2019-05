Et hus og et stort lortehul på Torvet i Nyborg

Dronningen vil få en ny og latrinær opdagelse at se, når hun inspicerer de arkæologiske udgravninger på Torvet i Nyborg.

Nyborg: Når dronningen er i byen, skal hun selvfølgelig præsenteres for det bedste og det fineste, Nyborg kan byde på.

Men majestæten får måske også en lidt ram lugt i næsen, mens hun inspicerer de igangværende arkæologiske udgravninger på Torvet i Nyborg.

I hvert fald har arkæologerne netop fundet et stort latrin ikke mange centimeter under asfalten tæt ved rådhuset.

Latrinet er et hul i jorden foret med ler. Og arkæologerne var ikke i tvivl om, hvad de havde ramt med skovlene. Stedet lugter nemlig tydeligt af det, det er: Gammelt lort.

- Nu har vi taget prøver og sendt dem ind til analyse, så det er muligt at sige noget om føden, dengang husene var beboet, siger arkæolog Allan Knudsen.

Det område, vi kalder Torvet i dag, var frem til midten af 1500-tallet bebygget med huse, der angiveligt var beboet af landets fineste familier. De blev købt ud, og deres huse revet ned, så der blev plads til kong Christian III's turneringsplads.

- Og så det er jo lidt spændende, når vi støder på resterne af husene, siger Allan Knudsen.

LÆS MERE OM DRONNINGENS BESØG I NYBORG PÅ DE FØLGENDE SIDER

Første etape af udgravningerne gælder den nordlige del af Torvet, og først når den sydlige del kommer med, kan Allan Knudsen og hans kolleger sige noget om størrelsen på de huse, der nu tegner sig i jorden.

I øvrigt har kommunen anlagt en fin dæmning - et midlertidigt fortov - så dronningen kan gå sikkert ind over udgravningsområdet under fredagens kongelige besøg i Nyborg.

Og med mindre dronningen træder uden for den planlagte rute, kommer hun ikke helt tæt på den latrinære nyopdagelse, der - med forlov - slet og ret må kaldes for et lortehul.