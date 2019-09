Et af Danmarks største indoor bike events - Ørbike - reddet på målstregen

- Jeg vil gerne takke Fitness World stort for samarbejdet. Vi smækker ikke med døren, men husker samarbejdet for det gode, siger eventets ansvarlige leder, Jesper Sørensen.

Men Fitness World besluttede på landsplan i foråret, at kæden ikke ville udlåne til events udenfor "huset" længere. Efter fire års godt samarbejde med lokale fynske og et enkelt jysk center.

Ny aftale

De seneste to år har de store events haft glæde af at få 100 cykler stillet til rådighed kvit og frit fra den danske producent Bodybike International A/S med hovedsæde i Frederikshavn sammen med den danske distributør Fitness Engross A/S.

Disse cykler var ude til 4-5 events og kunne så sælges som demo-modeller med rabat.

Fitness Engross A/S og Bodybike International har nu indgået en ny aftale med Ørbike og de to øvrige events

Første event i sæsonen er Ørbike lørdag 9. november. Eventet nu får hele 200 af de 290 cykler, man har behov for, fra Bodybike og Fitness Engross.

Herudover er der ved at blive lavet aftaler for de øvrige 90 cykler.