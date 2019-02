Erhvervschef om ny virksomhed på havnen: Stor strategisk sejr

Nyborg: Den har været et langt, sejt træk. Men mandag morgen kunne Nyborg Kommune endelig ofentliggøre nyheden om, at firmaet Elysium Nordic vil investere ikke mindre end 300 millioner kroner i et nyt pyrolyseanlæg på Nyborg Havn til genanvendelse af dæk.

Det glæder - ikke overraskende - erhvervschefen i Nyborg Kommune, Babak Djarahi, som har arbejdet med sagen igennem længere tid.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Elysium også har kigget på andre placeringer rundt om i Danmark, hvor der er også er fine havnefaciliteter. Det er i virkeligheden et langt, sejt træk i forhold til den strategi, som byrådet besluttede tilbage i 2016, hvor man ville satse på cirkulær økonomi. Det her er et godt eksempel på, at Nyborg efterhånden er ved at positionere sig som en af de byer, der fokuserer på området, siger han.

Nyborg Kommune blev første gang kontaktet af Elysium Nordic i foråret 2018, og i første omgang kunne man pege på to områder, der var velegnet til formålet. Industri Vest og industrihavnen, hvoraf den sidste mulighed var den mest oplagte, fortæller han. Virksomheden er nemlig afhængig af at kunne fragte de mange dæk med skib. Samtidig er der mange ledige kvadratmeter på industrihavnen.

Det nye anlæg vil koste cirka 300 millioner kroner, og virksomheden lægger beslag på i alt 10.000 kvadratmeter for enden af Delfinvej. Der er udsigt til, at der med den nye investering følger cirka 30 lokale arbejdspladser.

Begrebet cirkulær økonomi dækker over en bestræbelse på at genanvende ressourcerne så meget som overhovedet muligt, så man undgår spild. Industrihavnen i Nyborg er ejet af det fælleskommunale selskab ADP.