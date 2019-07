Erhvervschef efter rygter: Vi er her altså stadigvæk

Op til sommerferien kunne Fyens Stiftstidende fortælle, at politikerne endegyldigt har lagt Bureauet Nyborg i graven. Efterfølgende har erhvervschef Babak Djarahi fået henvendelse fra flere personer - heriblandt kolleger fra andre dele af Fyn - der troede, at det også var et farvel til kommunens erhvervsindsats. Men det er langt fra tilfældet, forsikrer han.

- Vi findes altså stadigvæk. I virkeligheden er der for vores vedkommende ikke sket andet end, at vi er flyttet rent fysisk. Opgaverne er i store træk de samme, fastslår erhvervschefen.

Det plejer at være positivt, men i dette tilfælde handlede det om personer - heriblandt kolleger fra andre dele af Fyn - der havde fået indtrykket af, at Nyborg Kommune med beslutningen har droppet indsatsen overfor erhvervslivet.

Nyborg: Historien er god nok. Altså den om, at Bureauet Nyborg har valgt at skifte navn til Visit Nyborg for at markere, at man fremover satser benhårdt på turismedelen i stedet for - som hidtil - at gå på tre ben. Ud over turismen har bureuaet haft fokus på handel og erhverv.

Personligt møde

Faktisk er der gået næsten et år, siden erhvervskontoret rykkede over på den anden side af gaden, nærmere bestemt på første sal i teknik- og miljøafdelingens bygning i Nørrevoldgade.

Det giver rigtig god mening - ikke mindst set fra virksomhedernes perspektiv, lyder det fra Babak Djarahi.

- Der, hvor virksomheder har størt berøring med kommunen, ud over den rådgivning de kan få hos os, er på det tekniske område. Det kan være miljøsagsbehandling, byggesager eller lignende. Samtidig er det en stor fordel for det tværfaglige arbejde, at jeg sidder med i ledergruppen for den tekniske afdeling, og at vi løbende har dialog om de sager, der måtte være, forklarer han.

Som noget nyt har kommunen inviteret en række lokale virksomheder til at indgå i en såkaldt erhvervs-task force, der er kommet med en række anbefalinger. Én af de ting, der peges på, er ønsket om en tættere dialog. Også her kan den nye organisering være en fordel.

Samtidig har man ændret på den måde, virksomheder bliver mødt på.

- Tidligere skete der det, at en virksomhed ansøgte om et givet projekt til teknisk afdeling, som så kiggede på det. Hvis der manglede papirer i sagen, sendte man den tilbage, og sådan kunne der gå et par postgange. Nu inviterer vi i stedet til et dialogmøde, hvor der også sidder personer fra myndighedsdelen med, og så spørger vi ind til, hvad projektet går ud på.

- Allerede her kan vi fortælle lidt om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Dermed er virksomheden bedre klædt på, når den sender en ansøgning ind. Samtidig sidder der en sagsbehandler, der kender til projeket, i stedet for blot at se på en tegning, fortæller Babak Djarahi.