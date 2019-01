Er solen ved at gå ned over Ullerslev-centret?

Efter en kort opblomstring går det igen den forkerte vej for Ullerslev-centret. Senest er Bedstes Landhandel flyttet ud og har efterladt endnu et tomt lokale. Estate Invest, der har otte lejemål i området, har opgivet at vende udviklingen.

Ullerslev: - Det er trist at se på, hvordan den ene butik efter den anden flytter væk fra centret. Men vi må jo ikke bakke dem nok op. Eva Christensen, Ullerslev, har valgt at gå en eftermiddagstur med sin hund i Ullerslev-Centret, som hun har mere eller mindre for sig selv. Af og til dukker der en kunde op, som styrer direkte mod Visti's Brød og Kager eller Salon Herskov. Selv kan kan hun dårligt undvære Peppe's Pizza og Grill og det sker også, at Eva Christensen eller hendes mand besøger "foddamen". Det ændrer bare ikke på, at de tomme butiksvinduer bliver flere og flere, konstaterer hun. En kort overgang så det ellers ud til, at centret ville vågne fra sin tornerosesøvn. I efteråret 2016 rykkede Spar-købmanden ind i lokaler ved centret, og i 2017 steg optimismen yderligere, da firmaet Sjovgave flyttede ind og lagde beslag på et stort antal kvadratmeter med sine mange forskellige varegrupper. Kort tid efter fik gavebutikken følgeskab af Bedstes Landshandel, og med arrangementer som torvemarked på p-pladsen forsøgte centerforeningen at skubbe på i den rigtige retning.

Fakta For vores vedkommende blev ideen om Ullerslev-centret som et butikscenter begravet med de seneste to lejeres frafald.



Brian Jensen, udviklingschef i Estate Invest, som ejer otte lejemål i Ullerslev-Centret

Eva Christensen kommer jævnligt i centret, som efter en kort opblomstring igen befinder sig i en dyb krise. Foto: Kasper Riggelsen

Ny nedtur Det seneste års tid har imidlertid budt på den ene dårlige nyhed efter den anden. Først var der Daglig'Brugsen i Ullerslev, der blev tvunget i knæ af den hårde konkurrence og måtte lukke forretningen med udgangen af juni. Efter sommerferien opgav også Sjovgave at drive butikken videre, og forleden kom så turen til Bedstes Landshandel, som i stedet har åbnet forretning i det tidligere vaskeri, ikke langt derfra. - Vi havde en forestilling om, at der kom en del strøgkunder i centret, men det har ikke været tilfældet. Det har vi kunnet mærke på omsætningen. Samtidig er huslejen meget høj, og det har ikke været muligt at overbevise udlejer om at sætte den ned. Heldigvis er det lykkedes at finde nye lokaler, der er mindre og dermed også økonomisk mere overkommenlige. Samtidig har det den fordel, at vi bliver mere synlige, forklarer medindehaver Helle Jensen om årsagen til flytningen. For hende var der kun ét alternativ til vaskeriet, og det var at lukke butikken helt. I alt otte lejemål i Ullerslev-centret ejes af Estate Invest, og ifølge udviklingschef Brian Jensen er man nu nede på, at kun to er lejet ud. - Et kort øjeblik så det ud som om, det var ved at gå den rigtige vej. Det viser sig desværre, at der ikke er noget grundlag for en god forretningsøkonomi ved at drive butik i centret, og det er brandærgerligt. For vores vedkommende blev idéen om Ullerslev-centret som et butikscenter begravet med de seneste to lejeres frafald, siger han.

Bedstes Landhandel havde indtil for nylig lbutik i lokalerne, der tidligere har tilhørt motionsklubben. Også lejemålet ved siden af står gabende tomt, efter at Sjovbog flyttede ud for cirka et halvt år siden. Foto: Kasper Riggelsen

Forsigtig optimist Spar-købmand Eggert Christiansen deler ærgrelsen over, at det igen er gået den forkerte vej med udviklingen i centret. Samtidig er han enig med udviklingschefen i, at det bliver mere end svært at tiltrække nye butikker af mere blivende karakter. - De butikker findes ikke. Det eneste, der kan komme på tale, er, hvis man finde flere behandlere, der ønsker at slå sig ned i centret lidt i stil med det fodterapeuten og massøren, vurderer Eggert Christiansen, der sidder i centerforeningens bestyrelse. Foreningens formand, Pia Herskov, er heller ikke blind for, at det er gået kraftigt ned ad bakke for Ullerslev-centret. - Da jeg flyttede ind med min frisørsalon for 10 år siden, var alle lokaler lejet ud. Så det er gået stærkt. Og man kan diskutere, om stedet overhovedet fortjener betegnelsen "center", når der ikke er flere butikker tilbage, end tilfældet er, bemærker hun. Alligevel insisterer hun på at forblive forsigtig optimist på centrets vegne. - Det er jeg nødt til at være, ganske enkelt. Vi håber alle, at vi kan få noget mere gang i den af hensyn til dem, der er tilbage hernede. Når det er sagt, så ved jeg godt, at mange af de små butikker har svært ved at klare sig i konkurrence med nethandlen. Hvis jeg havde løsningen, kom jeg gerne med den, siger hun.