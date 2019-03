Enhedslisten-kandidat tog baby med til byrådsmøde

Den kun godt en uge gamle Melanie Meulengracht fik i bogstaveligste forstand lokalpolitik ind med modermælken, da hun sammen med sine forældre overværede en timelang debat om ny byplan for Nyborg. Forinden benyttede hendes mor, Enhedslistens Melissa Meulengracht, lejligheden til at stille spørgsmål til byrådspolitikerne.

Nyborg: Det var ikke planlagt, at Enhedslistens byrådskandidat og lokale kontaktperson, Melissa Meulengracht, skulle overvære tirsdagens byrådsmøde.

Men da det gik op for hende, at byrådspolitikerne både skulle diskutere udviklingsplan for Nyborg, butiksplaner på Lynfrosten og cermoni for nye statsborgere, tog hun en hurtig beslutning, for hun havde spørgsmål til alle tre punkter.

Med på armen havde hun sin cirka en uge gamle datter, Melanie, som i bogstaveligste forstand fik lokalpolitik ind med modermælken. Forinden havde Enhedslisten-kandidaten spurgt borgmester Kenneth Muhs (V) om lov.

- Nu har der lige været debat om babyer i Folketingssalen, og derfor syntes jeg, det var på sin plads at spørge først. Men det havde overrasket mig, hvis han sagde nej, fortæller Melissa Meulengracht, som dog var nødt til at forlade byrådssalen efter cirka en times tid, fordi den lille ny var blevet sulten.

Derfor nåede hun aldrig at høre, hvad borgmesteren svarede på spørgsmålet om, hvorvidt han virkelig tror på, at folk vil køre på tværs af Fyn for at handle i en af de kommende boksbutikker på Lynfrosten. Eller den del, der handlede om, hvordan man vil beskytte de ansatte, der skal være med til at grave i den stærkt forurenede jord på Lynfrosten.

Det sidste var der i øvrigt ingen af politikerne, som forholdt sig til ud over en understregning af, at gældende regler og lovgivning naturligvis skal overholdes. Til gengæld mindede flere i Venstres byrådsgruppe om, at der i forvejen er rigtig, rigtig mange mennesker, som slår vejen forbi en af de talrige burgerbarer i området.

- Alene McDonalds i Nyborg har på årsbasis mellem 700.000 og 800.000 kunder. Hvorfor ikke lokke dem lidt længere ind til Nyborg, bemærkede han.