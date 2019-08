Forureningen på Lynfrosten bliver et hovedtema, når folketingsmedlemmer fra Enhedslisten søndag inviterer til debat i Nyborg.

NYBORG: Søndag 18. august inviterer Enhedslisten Nyborg til et arrangement om forureningen på Lynfrosten.

De nyudklækkede folketingsmedlemmer Mai Villadsen, der er miljø-, natur- og klimaordfører, og det lokale medlem Victoria Velásquez vil begge være til stede ved arrangementet, hvor de vil tale med og lytte til folks meninger og bekymringer omkring Lynfrosten.

Dagen starter ved Storebæltsbadet på Østerøvej, hvor der fra klokken 10-11.15 bliver arrangeret en strandrensning, og hvor der uformelt kan tales om Lynfrostgrunden. Her har folk chancen for at tale med folketingsmedlemmerne samt lokale politikere fra Enhedslisten om problemet.

Hvis man ikke er så meget til det politiske, kan man også bare være med til arbejdet om en renere strand.

Dernæst vil der fra 13.30 være en debat på Anders Draghes Gård i Nyborg, hvor alle også er velkomne til at komme og snakke med om forureningen.

Det kræver ikke tilmelding for at deltage, man skal bare møde op på dagen.