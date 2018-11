Endnu en ph-lampe stjålet

Nyborg: Ph-lamper går som varmt brød set med tyveknægte-briller. Det sker i hvert fald jævnligt, at designerlampen står som eneste stjålne genstande ved indbrud i private beboelser.

Dette var også tilfældet på Vænget i Nyborg torsdag. En indbrudstyv var kommet ind gennem et vindue til spisestuen, og det fremgår af døgnrapporten ved Fyns Politi, at tyven formentlig har brugt en skruetrækker til at åbne vinduet med. Tyven har trasket rundt i hele huset, men snuppede blot den hvide ph-koglelampe, der hang i spisestuen.

Indbruddet er sket mellem klokken 15 og 19.30.