Endnu en: Mand snuppet for spirituskørsel

NYBORG: I disse varme dage er det vigtigt at få en masse væske.

Det er dog ikke alle væsker, man som bilist kan tillade sig at slukke tørsten med, når ganen trænger til at blive smurt.

Ifølge politiets døgnrapport er der mindst én, som ikke har fanget den.

Sent tirsdag aften blev en bilist således bedt om at holde ind til siden på Lyøvej i det sydlige Nyborg.

Her viste det sig, at bilisten var i spirituspåvirket tilstand samt uden kørekort. Kortet var forinden inddraget administrativt.

Personen er nu sigtet for spirituskørsel. Politiet noterer sig i samme døgnrapport, at der natten til tirsdag blev stjålet en boksepude fra en virksomhed på Ringvej i Nyborg, hvor tyven lykkedes med at komme ind via en knust rude.