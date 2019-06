Endelig: Det nye slot i Nyborg godkendt

Østfyns Museer har ventet ved postkassen i mange måneder, men nu har fredningsmyndighederne endelig godkendt planerne om at udbygge slottet med en ny udstillingsfløj, et højere vagttårn, ringmur og bro.

Nyborg: Efter mange måneders venten kan Østfyns Museer nu komme videre med den store plan for udbygning af Nyborg Slot.

Ideerne om et stor revitalisering af det gamle kongeslot blev første gang luftet i 2011.

Men ideen om en moderne tilbygning til middelalderborgen førte til en ophedet debat på landsplan, mens fredningsmyndighederne har behandlet sagen meget grundigt.

For nylig sagde museumsdirektør Erland Porsmose om slotsprojektet:

- Projektet har jo været udsat for en kolossal omhyggelig sagsbehandling i Slots- og Kulturstyrelsen. Ingen havde jo set det komme, at det skulle tage halvandet år at give byggeriet den endelige godkendelse.

Eksperterne har blandt andet arbejdet grundigt med, hvordan den moderne udstillingsfløj skal møde den oprindelige kongefløj, og hvordan en nyfortolkning af ringmuren skal bygges.

Nu er et revideret byggeprojekt altså godkendt, og derefter venter en sikkert lang proces med behandling af de klager, der måtte komme ind.

Erling Porsmose sagde i sidste måned, at slottet vil blive yderligere to år forsinket, fordi der lavet så meget om på de oprindelige byggeplaner, at byggeteknikerne skal ind over projektet en gang mere.

Museet regner nu med, at slottet kan genindvies i 2023.

Da projektet blev præsenteret for flere år siden af Nyborg Kommune, Kulturministeriet og de to hovedsponsorer AP Møllerfonden og Realdania, regnede man med at tage det nyfortolkede slot i brug i 2020.

Den samlede pris for projektet, der også omfatter en stor renovering af kongefløjen, ventes at blive 350 millioner kroner, som betales af Realdania, AP Møllerfonden, staten og Nyborg Kommune.