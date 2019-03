End of The Rainbow: Ikke ét ord om Betty Glosted eller underskud

Fyens Stiftstidende har i flere omgange forsøgt at få en kommentar fra Damby & Wahlers omkring dette, men folkene bag har afvist at udtale sig yderligere.

Pressemeddelelsen berører heller ikke skandalen, som kørte i medierne og rundt om i stuerne, hvor de ekskluderede hovednavnet fra opsætningen og senere måtte trække i land for at give Betty Glosted en officiel undskyldning.

I en pressemeddelelse skriver produktionsselskabet, at de har fået mere blod på tanden efter at lave flere teateropsætninger af høj kvalitet, og de håber på, at nyborgenserne også vil støtte op om deres kommende forestillinger.

Sådan binder produktionsselskabet Damby & Wahlers sløjfe på opsætningen af "End of the Rainbow", som søndag i forrige uge spillede for sidste gang på Bastionen i Nyborg.

Formand: Øget omsætning for hoteller og restauranter

Selskabet oplyser, at mere end 2000 personer har set opsætningen af "End of the Rainbow" fordelt over 14 forestillinger. Det svarer til lidt under 150 tilskuere i gennemsnit pr. forestilling, og producent Allan Wahlers medgiver, at det ikke helt lever op til forventningerne.

- I forhold til forestillingen og modtagelsen kunne vi ikke have ønsket os en meget bedre start på teatereventyret i Nyborg, og selv vi selvfølgelig havde håbet på endnu flere solgte billetter, giver det os blod på tanden," skriver han i pressemeddelelsen.

Det indeholder også følgende citat fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Nyborg Kommune, Erik Rosengaard (V).

- Opførelsen af End of the Rainbow har allerede været med til at tiltrække gæster udefra, hvilket har betydet øget omsætning i både restauranter og på hoteller, og det er jo positive sidegevinstier ved sådan et flot arrangement, fortæller Erik Rosengaard ifølge pressemeddelelsen.

Fyens Stiftstidende har været i kontakt med Erik Rosengaard, som kan fortælle, at han ikke selv har set konkrete tal fra restaurationsbranchen, men at han bygger sine udtalelser på udmeldinger fra Damby & Wahlers.