De to forskere må væbne sig med tålmodighed. Resultaterne fra deres prøver ventes først at være færdig omkring vinter. Foto: Simon Holt

To forskere har stukket næsen i et gammelt latrin ved Nyborg Rådhus. Deres mission er at finde ud af, hvordan nyborgenserne levede for 500 år siden.

NYBORG - Ja, det er lort ... Den knastørre konstatering kommer fra forsker ved Københavns Universitet, Anthony Ruter. Han har stukket næsen i det 500 år gamle latrin foran Nyborg Rådhus, som under udgravninger på Torvet blev fundet for nogle uger siden. Sammen med seniorforsker ved Nationalmuseet, Morten Fischer Mortensen, er han på jagt efter spor fra fortidens nyborgensere. Og her er menneskets ekskrementer en særdeles brugbar kilde. - Hvis man skal vide noget om, hvordan mennesker før i tiden levede, så er deres afføring en virkelig god kilde. Udover at fortælle os, hvad de spiste på den tid, så fortæller den også om de sygdomme, som folk på denne tid kunne have, fortæller Anthony Ruter. Han tilføjer, at nogle af bakterierne fra det gamle latrin sagtens kan være gået i dvale, hvilket betyder, at der under asfalten potentielt kan gemme sig de frygtede sygdomme fra fortiden. - Det er ikke utænkeligt, at der findes spor af sygdomme som byldepest eller kolera her i udgravningen, mener han.

Den sorte jord var ifølge Morten Fischer Mortensen et tydeligt tegn på, at de to forskere gravede i et gammelt latrin. Foto: Simon Holt

Giver kvajebajer Nede fra mudderet i lokummet kommer Morten Fischer Mortensen med en kæk bemærkning om de potentielle dræbersygdomme. - Jeg har sagt, at jeg giver en kvajebajer nede på den lokale, hvis der udbryder byldepest i Nyborg, griner han. Det er dog hverken pest eller kolera, som har drevet de to forskere til Nyborg for at tage prøver fra det gamle latrin. Begge forskere har medbragt udstyr, der er designet til at opbevare de prøver af jord, som de vil tage med tilbage til henholdsvis Nationalmuseet og Københavns Universitet. Undersøgelser skal herefter være med til at kortlægge, hvad menneskene spiste, og hvordan deres fysiske tilstande var. Især er Morten Fischer Mortensen interesseret i at få bekræftet, om nyborgenserne havde det udvalg af planter og krydderi, som skriftlige kilder fra området beretter om. Og der er en del ventetid endnu, før de får de endelige svar. - Processen af analysen af jorden er ret lang. Vi gennemgår for eksempel alle de kendte DNA-spor, som vi kender til og har i vores kartotek. Så det tager lidt tid, før vi finder ud af, om vi har nogle matches eller ikke, fortæller Anthony Ruter. Ifølge de to forskere er chancen for at finde aktive bakterier fra de to dødelige sygdomme dog ganske lille. Så længe man holder sig fra at spise jorden fra udgravningen, så skulle man være på den sikre side.