En pylon til - og så er det slut

- Vi var enige om at sige ja til ønsket om endnu en pylon på transportcentrets grund. Men så er det også den sidste. Vi skal trods alt ikke have en hel pylonskov derude, siger Søren Svendsen (V), der sad for bordenden, da teknik- og Miljøudvalget diskuterede sagen for nylig.

En kæmpe port

Politikerne havde forskellige placeringer til det store skilt at vælge imellem, men de var enige om, at den nye pylon skal stå nærmest overfor pylonen ved OK-tanken syd for Storebæltsvej.

På den måde kommer de to pyloner til at virke som en kæmpe port for bilisterne, der kører fra ved motorvenen og bevæger sig ind mod Nyborg.

Netop den effekt advarede kommunens egne eksperter imod i sagsmaterialet:

"Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at denne "port-virkning" er hensigtsmæssig i bestræbelserne på at sikre en smuk ankomst til byen via Storebæltsvej" hedder det i indstillingen til sagen, men politikerne var altså af en anden mening.

- Vi var enige om, at det pæneste var at stille den nye pylon overfor den ved OK-tanken. Og vi kræver, at de bliver lige høje, siger Søren Svendsen.

En placering inde på Transportcentrets område var ejerne af området, Rema Etablering A/S, ikke interesserede i, og politikerne var ikke så meget for et andet forslag om at stille mega-skiltet i hjørnet mellem Storebæltsvej og rampen op fra motorvejen.

Før entreprenøren kan gå i gang med at rejse skiltet, skal der laves ny lokalplan. Det kan give diskussion og protester. Første gang, der skulle rejses en pylon ved Storebæltsvej, var Danmarks Naturfredningsforening på banen. Med en varmtlufts-ballon viste de, hvor synlig et lysskilt i 35 meters højde ville være også inde fra byen, men protesten hjalp altså ikke noget. Det skete i 1997 - altså lige da Storebæltsbroen var åbnet for tog. Den næste pylon kom til i 2017 og nu kommer altså det tredje skilt op i "motorvejsbyen" øst for Nyborg.