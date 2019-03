En principsag for 565.000 ansatte

Nyborg-sagen, hvor skoleleder og skolesekretær blev videooptaget i det skjulte, kan få stor betydning for, hvor grænsen for kontrollen af offentligt ansatte skal gå.

Og en af de få ting, parterne indtil videre synes at være enige om, er, at sagen har stor principiel betydning.

Forhandlingsfællesskabet skal forsøge at nå til enighed med kommunernes fællesorganisation, KL, om en bod til Nyborg Kommune for brud på en aftale om grænserne for kontrol af offentligt ansattes arbejde.

Nyborg: 4Kløverskolens leder Palle Graae Nielsen og skolesekretær Lone Nellemann Ølgaard er formentlig mere end almindeligt spændte på udfaldet af sagen, hvor deres fagforeninger kræver Nyborg Kommune til kassen for at have krænket dem.

Har beklaget

Nyborg Kommune har både beklaget, fyret it-sikkerhedsfirmaet, der stod bag de skjulte videooptagelser og omorganiseret det interne arbejde med datasikkerhed.

Men indtil videre har KL på Nyborg Kommunes vegne afvist at betale bod.

- Og det undrer jeg mig over, for stort set alle er enige om at tage afstand fra den måde, det er foregået på i Nyborg, siger formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

Skolelederforeningen er en af organisationerne i Forhandlingsfællesskabet, og ifølge Claus Hjortdal er Nyborg-sagen helt principiel.

- Og hvis man skal finde noget godt at sige om den, må det være, at man over alt i kommunerne nu er opmærksomme på at håndtere kontrol af datasikkerheden på en ordentlig måde, tilføjer han.

KL har ikke ønsket at gå nærmere ind i sagen, mens der forhandles.

Men ifølge juridisk chef, Pernille Christensen, satser KL på, at parterne finder en løsning, alle kan være tilfredse med.