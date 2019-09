En ligning med fem ubekendte

På papiret står de handlende i Nyborgs gamle bykerne til at miste en omsætning på mindst 63 millioner kroner om året, hvis planerne om at bygge et butikscenter på Lynfrostgrunden ved Storebæltsvej bliver realiseret. Det er blandt konklusionerne i en ny redegørelse fra Cowi. Men som tidligere omtalt i Fyens Stiftstidende erkender konsulentfirmaet, at tallene er højst usikre. De bygger nemlig på en lang række hvis'er. Vi har samlet de fem største ubekendte i ligningen.

1)

Efterspørgslen. Det er ikke sikkert, at der er tilstrækkelig efterspørgsel til en fuld udbygning med detailhandel. Det kan, som det hedder i redegørelsen, vise sig, at det er "mere hensigtsmæssigt med flere kundeorienterede servicefunktioner eller andre anvendelser". Manglende efterspørgsel vil begrænse antallet af detailhandelsbutikker i det nye centerområde. Og så vil den negative effekt for den eksisterende detailhandel i Nyborgs gamle bykerne blive mindre.

2) Størrelsen. Det er ikke sikkert, at det nye butikscenterområde bliver udbygget medmindre butikker med dagligvarer og detailhandel. Der kan også ske det, at det bliver mere pladskrævende butikker som for eksempel bilforhandlere, der rykker ind på stedet. Og hvis der etableres store specialbutikker i stedet for mindre detailhandel, vil den negative effekt for de handlende i Nyborgs gamle bykerne blive betydeligt mindre.

3) Effektivitet. De negative effekter ved et nyt butikscenterområde ved Storebæltsvej afhænger også af, hvor effektiv detailhandlen på stedet bliver. Hvis der blive tale om mange store butikker med en lavere omsætning pr. kvadratmeter end mindre butikker med en højere omsætning pr. kvadratmeter, bliver de negative effekter for den eksisterende detailhandel i Nyborg mindre.

4) Sammensætningen. Effekterne af et butikscenter afhænger i høj grad af et eventuelt overlap i varesortimentet mellem de nye butikker på den ene side og de eksisterende i Nyborg på den anden side. Hvis der stort set kun bliver tale om kædebutikker, der i dag ikke har butikker i Nyborg - som for eksempel Harald Nyborg, Biltema, Invita og Punkt 1 - vil de negative effekter for den eksisterende detailhandel blive betydeligt mindre.